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Подготовлено презентационное видео турнира Shusha Chess 2022

Подготовлено презентационное видео турнира Shusha Chess 2022 Подготовлено презентационное видео международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, который будет организован Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.
Индивидуальные
8 сентября 2022 г. 18:05
Подготовлено презентационное видео турнира Shusha Chess 2022

Подготовлено презентационное видео международного шахматного турнира Shusha Chess 2022, который будет организован Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, в презентационном видеоролике изображены исторические места Шуши и образ последней наследницы Карабахского ханства, выдающейся поэтессы и мецената Хуршидбану Натаван. Видео будет продемонстрировано на церемонии открытия турнира.

Генеральным спонсором международного турнира Shusha Chess 2022 является Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики.

Международный шахматный турнир Shusha Chess 2022 пройдет 21-24 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Shusha Chess 2022" turnirinin tanıtım videosu hazırlanıb

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