Останки бойца ММА нашли в лесу

Останки пропавшего в 2020 году бойца ММА Дэвида Кенига были найдены в лесу в США.

Останки пропавшего в 2020 году бойца ММА Дэвида Кенига были найдены в лесу в США.

Как передает Report, об этом сообщает USA Today .

Отмечается, что останки были обнаружены в штате Миссури американцем, который прибывал в лесу в поисках оленьих рогов. Личность Кенига была подтверждена полицией после обнаружения на месте его личных вещей. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть не имела насильственный характер.

Кениг числится пропавшим без вести с марта 2020 года. К его поиску подключилось большое количество людей, но найти бойца так и не удалось. В сентябре 2021 года мать пропавшего спортсмена рассказала о сыне. Она заявила, что он остановился в бюджетном мотеле Peach Tree Inn, но его дальнейшее направление ей не было известно.