Российская теннисистка лишена звания посла доброй воли ПРООН

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ ООН лишил известную российскую теннисистку Марию Шарапову звания посла доброй воли Программы Развития ООН (ПРООН).

Как сообщили Report в офисе ООН в Баку, организация поблагодарила спортсменку за ее работу и пожелала ей успехов.

"Однако в свете последних событий вокруг допингового скандала ряда российских спортсменов, в который вовлечена и М.Шарапова, теннисистка будет отстранена от участия в различных мероприятиях в качестве посла доброй воли пока продолжается расследование ее дела", - отмечается в сообщении ПРООН.