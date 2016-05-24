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    Российская теннисистка лишена звания посла доброй воли ПРООН

    Мария Шарапова отстранена от участия в мероприятиях в качестве посла доброй воли пока продолжается расследование

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ ООН лишил известную российскую теннисистку Марию Шарапову звания посла доброй воли Программы Развития ООН (ПРООН).

    Как сообщили Report в офисе ООН в Баку, организация поблагодарила спортсменку за ее работу  и пожелала ей успехов.

    "Однако в свете последних событий вокруг допингового скандала ряда российских спортсменов, в который вовлечена и М.Шарапова, теннисистка будет отстранена от участия в различных мероприятиях в качестве посла доброй воли пока продолжается расследование ее дела", - отмечается  в сообщении ПРООН.

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