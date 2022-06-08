Ферстаппен: В Баку у меня остались незавершенные дела

"С нетерпением жду возвращения в Баку. Там у меня остались незавершенные дела, потому что я не смог завершить гонку в прошлом году".

"С нетерпением жду возвращения в Баку. Там у меня остались незавершенные дела, потому что я не смог завершить гонку в прошлом году".

Как сообщает Report, об этом заявил выступающий за Red Bull чемпион мира в "Формуле-1" Макс Ферстаппен, говоря о Гран-при Азербайджана.

Нидерландский пилот отметил, что в Баку сложный городской трек с серьезными зонами торможения и небольшими зонами разгона.

Товарищ Ферстаппена по команде, победитель соревнования в Баку в прошлом году Серхио Перес отметил, что в этом году борьба за титул идет крайне напряженная и требуется полная концентрация: "В прошлом году я завоевал в Баку первую победу с Red Bull. Я люблю уличные трассы. Здесь многое зависит от умения пилота. Легко совершить ошибку, действуя на пределе возможностей".

Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.