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Ферстаппен: В Баку у меня остались незавершенные дела

Ферстаппен: В Баку у меня остались незавершенные дела "С нетерпением жду возвращения в Баку. Там у меня остались незавершенные дела, потому что я не смог завершить гонку в прошлом году".
Индивидуальные
8 июня 2022 г. 17:27
Ферстаппен: В Баку у меня остались незавершенные дела

"С нетерпением жду возвращения в Баку. Там у меня остались незавершенные дела, потому что я не смог завершить гонку в прошлом году".

Как сообщает Report, об этом заявил выступающий за Red Bull чемпион мира в "Формуле-1" Макс Ферстаппен, говоря о Гран-при Азербайджана.

Нидерландский пилот отметил, что в Баку сложный городской трек с серьезными зонами торможения и небольшими зонами разгона.

Товарищ Ферстаппена по команде, победитель соревнования в Баку в прошлом году Серхио Перес отметил, что в этом году борьба за титул идет крайне напряженная и требуется полная концентрация: "В прошлом году я завоевал в Баку первую победу с Red Bull. Я люблю уличные трассы. Здесь многое зависит от умения пилота. Легко совершить ошибку, действуя на пределе возможностей".

Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.

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Версия на азербайджанском языке Maks Ferstappen: "Bakıda tamamlanmayan işlərim qalıb"

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