Хасрат Джафаров: Я хорошо знал своих соперников

"Я хорошо знал своих соперников, участники соревнований были известны".
Как сообщает
"Наша подготовка к чемпионату прошла очень хорошо. В Хорватии у нас была тренировочная встреча, на которой присутствовали спортсмены из многих стран. Слава Всевышнему, мы увидели результаты этого. Мы с тренерами проанализировали всех моих соперников. Я анализировал потенциал и возможности каждого противника и думал, как эффективнее с ним бороться", — сказал он.
Х.Джафаров подчеркнул, что будет усердно готовиться к Олимпийским играм:
"Даст Бог, мы будем работать изо всех сил. Будем работать над своими ошибками, хорошо подготовимся и добьемся хороших результатов на Олимпийских играх".