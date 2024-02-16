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Хасрат Джафаров: Я хорошо знал своих соперников

Хасрат Джафаров: Я хорошо знал своих соперников Я знал своих соперников с самого начала, участники соревнований были известны.
Индивидуальные
16 февраля 2024 г. 01:00
Хасрат Джафаров: Я хорошо знал своих соперников

"Я хорошо знал своих соперников, участники соревнований были известны".

Как сообщает Report, об этом сообщил азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы.

"Наша подготовка к чемпионату прошла очень хорошо. В Хорватии у нас была тренировочная встреча, на которой присутствовали спортсмены из многих стран. Слава Всевышнему, мы увидели результаты этого. Мы с тренерами проанализировали всех моих соперников. Я анализировал потенциал и возможности каждого противника и думал, как эффективнее с ним бороться", — сказал он.

Х.Джафаров подчеркнул, что будет усердно готовиться к Олимпийским играм:

"Даст Бог, мы будем работать изо всех сил. Будем работать над своими ошибками, хорошо подготовимся и добьемся хороших результатов на Олимпийских играх".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Avropa çempionu: Rəqiblərimi əvvəldən tanıyırdım

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