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Гран-при Японии могут перенести из-за тайфуна

Гран-при Японии могут перенести из-за тайфуна

Руководство "Формулы 1" пристально следит за тайфуном, который бушует на юге Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на портал GrandPX, по мрачным вариантам прогнозов синоптиков, предстоящий Гран-при Японии может быть перенесён.

По прогнозам, ветер может достигать скорости 240 км/ч. В случае неблагоприятного развития событий трасса в Сузуке может оказаться в самом центре тайфуна.

С большой долей вероятности, учитывая последние события, включая смерть пилота "Формулы 2" Антуана Юбера на гонке в Бельгии, ФИА может отреагировать и отменить или перенести гонку. В последний раз тайфун вмешивался в проведение Гран-при Японии в 2014 году. Та гонка закончилась смертельной аварией Жюля Бьянки.

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