Гран-при по парадзюдо в Баку перенесен на следующий год

Отложен İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 по парадзюдо, который планировалось провести в Баку в мае.

Как сообщили Report в пресс-службе Национального паралимпийского комитета, согласно рекомендациям Оперативного штаба при Кабмине по предотвращению широкого распространения коронавируса в Азербайджане, между структурой и International Blind Sports Federation (IBSA) достигнута договоренность о переносе Гран-при на 2021-й год.

Согласно договоренности, турнир состоится в мае 2021 года, и станет последним квалификационным соревнованием перед Летними паралимпийскими играми в Токио.

IBSA также обратился в комитет в связи с проведением в ноябре в Баку Кубка мира и международных учебно-тренировочных сборов. В связи с этим в НПК состоится заседание для обсуждения проведения соревнования.