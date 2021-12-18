Гольфист Тайгер Вудс провел первый турнир после аварии

Американский гольфист Тайгер Вудс провел первый турнир после аварии, в которую он попал в феврале.

Американский гольфист Тайгер Вудс провел первый турнир после аварии, в которую он попал в феврале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал ESPN.

Вудс выступил на турнире PNC Championship в Орландо (штат Флорида). В соревновании могли участвовать как любители, так и профессионалы. Команду с Вудсом составил его 12-летний сын Чарли.

Гольфист признался, что немного нервничал. "Неописуемое чувство вновь вернуться на поле, особенно с сыном. Чудесный день!" - сказал Вудс.

Турнир в Орландо стал первым для Вудса за последний год. В последний раз до этого он выступал на этом же соревновании.