"Формула-2": Шарль Леклер показал лучший результат в квалификационном туре

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку прошел квалификационный тур 7-8 этапов гонки "Формулы-2".

Как сообщает Report, лучший результат показал Шарль Леклер из команды Prema Racing - 1:52.129. Нобухару Мацусита (Япония, ART Grand Prix) стал вторым, а Николас Латифи (Канада, DAMS) - третьим.

Отметим, что предстоящие 24 июня и состоящие из 29-ти заездов первые гонки назначены на 12:00. А предусмотренные на следующий день гонки будут состоять из 21-го заезда и начнутся в 14:00.