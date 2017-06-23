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    "Формула-2": Шарль Леклер показал лучший результат в квалификационном туре

    Нобухару Мацусита стал вторым, а Николас Латифи - третьим

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку прошел квалификационный тур 7-8 этапов гонки "Формулы-2".

    Как сообщает Report, лучший результат показал Шарль Леклер из команды Prema Racing - 1:52.129. Нобухару Мацусита (Япония, ART Grand Prix) стал вторым, а Николас Латифи (Канада, DAMS) - третьим.

    Отметим, что предстоящие 24 июня и состоящие из 29-ти заездов первые гонки назначены на 12:00. А предусмотренные на следующий день гонки будут состоять из 21-го заезда и начнутся в 14:00. 

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