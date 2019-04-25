"Формула 1": Интересные моменты, связанные с прошлогодними бакинскими гонками - ФОТО

Компания Formula One в преддверии Гран-при Азербайджана SOCAR обнародовала пять интересных моментов, связанных с гонками прошлых лет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт F1, в статье говорится, что пилот британской команды Racing Point Серхио Перес - единственный человек, который поднялся в Баку на подиум больше одного раза. 29-летний мексиканский водитель впервые в 2016 году с командой, ныне именуемой Force India, занял третье место. В прошлом году он показал тот же результат.

Пилот французской команды Renaultможет заработать 1000-е очко в Баку. Для этого 30-летнему австралийцу достаточно набрать 8 очков. Выступавший в предыдущие сезоны в составе Red Bull Риккардо занял 7-е место в 2016 году. Год спустя он стал победителем Гран-при Азербайджана, в прошлом сезоне из-за столкновения с товарищем по команде Максом Ферстаппеном не дошел до финала.

Дебютировавшие в текущем сезоне "Формулы 1" пилоты(Alfa Romeo, Италия),(Toro Rosso, Италия) и(Williams, Великобритания) ранее поднимались на верхнюю ступень почетного пьедестала в Баку. Они были победителями соревнований "Формулы 2".(McLaren, Великобритания) занимал 4-е и 6-е места.

Пилот британской команды Racing Pointвпервые поднялся на подиум в "Формуле 1" в Баку. В 2017 году представитель Великобритании в составе Williams занял 3-е место, когда ему было 18 лет и 239 дней. Он пока самый молодой пилот, сумевший попасть в "тройку".

Распрощавшийся со спортом пилот немецкой команды Mercedesвторого самого крупного успеха в карьере добился в Баку. Он стал победителем Гран-при Европы, проведенного в 2016 году, а также завершил один круг раньше всех – за 1 минуту 46,485 секунды.

Отметим, что в первых трех этапах нового сезона побеждали пилоты Mercedes. Льюис Хэмилтон опередил соперников в Бахрейне и Китае, его товарищ по команде Валттери Боттас - в Австралии. После трех этапов Хэмилтон на первом месте с 68-ю очками, Боттас - на втором с 62-мя очками, Макс Ферстаппен из австрийского Red Bull– на 3-м месте с 39-ю очками.

Гран-при Азербайджана SOCAR состоится 26-28 апреля.