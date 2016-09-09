Федерации шахмат Азербайджана и Кубы подписали Меморандум о сотрудничестве

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Меморандум о сотрудничестве между Федерациями шахмат Азербайджана и Кубы был заключен во время Всемирной шахматной олимпиады в Баку.

Как сообщает Report, подпись под документом поставили директор Операционного комитета Олимпиады, вице-президент национальной Федерации Маир Мамедов и вице-президент кубинской Федерации Карлос Ривера Гонсалес.

Гость отметил, что благодарен за предоставленную возможность плодотворного сотрудничества, которая и вылилась в договор. "Наше взаимодействие будет полезно для обеих стран, учитывая уровень развития шахмат в Азербайджане и на Кубе. Баку проводит фантастическую Олимпиаду, и все мы являемся ее свидетелями. Данный договор еще больше скрепит наше сотрудничество в шахматной сфере", - отметил Гонсалес.

В свою очередь, М.Мамедов отметил, что Куба давно известна на мировой шахматной карте. "Третьим чемпионом мира был Хосе Рауль Капабланка и в Гаване ежегодно проходит его Мемориал. В нем выступали и азербайджанские шахматисты. Что касается непосредственно договора, то ему предшествовала переписка с кубинской стороной. Этот документ полезен для развития шахмат обеих стран и сыграет значительную роль в укреплении наших связей", - отметил М.Мамедов.

В заключение Гонсалес отметил, что следующий Мемориал Капабланки непременно пройдет с участием азербайджанского шахматиста.