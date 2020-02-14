Эльчин Джафаров: Поздравление руководства страны - это самая высокая оценка для борцов

"Впервые в отечественной истории они завоевали рекордные 6 медалей на чемпионате континенте. Борцы греко-римского стиля в командном зачете стали вторыми, уступив лишь России".

Как передает Report, об этом сказал вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Эльчин Джафаров.

"Конечно же, от всех борцов ожидал медалей. Но это спорт. В каждый момент здесь может что-то произойти. Мы очень рады, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили нашу команду. Я считаю, что это самая высокая оценка, данная нашей команде и каждому спортсмену по отдельности. Впереди нас ждут два серьезных турнира: 19-22 марта, а также в течение всего апреля пройдут Олимпийские квалификационные турниры. Верю, что спортсмены, не завоевавшие медали, вынесут урок из этого соревнования, и мы завоюем лицензии на Летние олимпийские игры в Токио", - отметил Э.Джафаров.