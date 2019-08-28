Азербайджанский дзюдоист: В будущем я надеюсь одолеть Оно

“Я счастлив, что возвращаюсь домой с медалью, несмотря на проигрыш в финале".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации дзюдо, об этом азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджов сказал, комментируя проигрыш японскому спортсмену Шохею Оно в финале проходящего в Токио чемпионата мира.

Выступающий в весовой категории 73 кг 27-летний спортсмен напомнил, что уступил этому противнику и в финале Летних олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году: "Моя встреча с Оно стала повторением встречи на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Мы встречались несколько раз, но я не смог победить Оно. В будущем надеюсь изменить это".

Завоевавший бронзовую медаль в той же весовой категории другой член сборной Хидаят Гейдаров поздравил всех призеров.

Отметим, что в полуфинале Рустам Оруджов одолел Хидаята Гейдарова.