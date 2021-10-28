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Азербайджанским спортсменам вручили ордена Восходящего Солнца

Азербайджанским спортсменам вручили ордена Восходящего Солнца В Баку состоялась церемония вручения азербайджанским спортсменам орденов Восходящего Солнца.
Индивидуальные
28 октября 2021 г. 20:09
Азербайджанским спортсменам вручили ордена Восходящего Солнца

В Баку состоялась церемония вручения азербайджанским спортсменам орденов Восходящего Солнца.

Как передает Report, награды вручил посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада.

Орденом Восходящего Солнца награждены президент профессионального спортивного клуба Дзюдо “Канокан ТТ” Тарлан Гасанов и бывший главный тренер национальной паралимпийской сборной по дзюдо Ахмеддин Раджабли.

Данный орден - награда, вручаемая иностранным гражданам, сыгравшим неоценимую роль в развитии дружественных отношений с Японией.

Посол Японии сказал, что ему доставляет особое удовольствие отмечать такое событие в 30-годовщину восстановления независимости Азербайджана: "Сегодня в этой резиденции были вручены ордена, что является показателем того, что Япония ценит вклад азербайджанцев в дзюдо. Азербайджанцы во второй раз удостаиваются данного ордена с 2016 года".

Президент профессионального спортивного клуба Дзюдо “Канокан ТТ” Тарлан Гасанов, в свою очередь, выразил благодарность за предоставление данного ордена и отметил, что долгие годы труда не прошли напрасно.

Главный тренер национальной паралимпийской сборной по дзюдо Ахмеддин Раджабли также выразил свою благодарность за вручение ему ордена Восходящего Солнца.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan idmançılarına Yaponiyanın fəxri ordeni təqdim edilib

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