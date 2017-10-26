Азербайджанский дзюдоист вышел в финал турнира "Большого шлема"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Ниджат Шихализаде вышел в финал турнира "Большого шлема", стартовавшего в городе Абу-Даби ОАЭ.

Как сообщает Report, 29-летний спортсмен добился этого в весовой категории 66 кг.

Вступивший в борьбу в 1/16 финала Шихализаде в первой встрече на 24 секунде одолел гонконгца Юка Тинг Ли. Вслед за этим он одолел молдованина Дениса Виеру, грузина Важу Маргвелашвили и россиянина Абдуллу Абдулжалилова. В решающей встрече опытный дзюдоист померится силами с Талом Фликкером (IJF).

Сегодня еще четверо дзюдоистов из Азербайджана вышли на татами. Вугар Ширинли (60 кг) победил в 1/16 финала гонгконца Мартина Лауна, но в очередной встрече уступил Шарафутддину Лютфуллаеву, Илкин Бабазаде (66 кг) проиграл на старте монголу Тумурхулегу Давадорже, Аиша Гурбанлы (48 кг) уступила венгерке Еве Черновичке, а Назакат Азизова (57 кг) – британке Некоде Смит-Дэвис. Все приостановили борьбу.