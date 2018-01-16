Американец побеждал в марафонах, прячась в биотуалетах

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Организаторы ультрамарафона Across the Years в Аризоне дисквалифицировали бегуна по имени Келли Эгню за то, что он приписывал себе круги, прячась в кабинке биотуалета, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

К.Эгню после прохождения очередного круга возвращался на стартовую линию, проводил семь минут в биотуалете, после чего финишировал еще раз и продолжал марафон, приписав себе лишние полтора километра

Дерек Мерфи, расследующий нарушения на марафонах, нашел свидетеля, представителя организации MCM timing, фиксирующей результаты бегунов. По его словам, свидетель проследил за бегуном, когда тот после пересечения финиша отправился в биотуалет.

"Он стал свидетелем того, как Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал…", - подчеркнул Д.Мерфи.

После того, как недобросовестного бегуна уличили в жульничестве, другие его результаты тоже были пересмотрены, в том числе за забег в марафоне 2014-2015 года, когда он выиграл 48-часовую гонку, преодолев 88,5 километра, при этом последние семь часов он не бежал.

Отметим, что победителем марафона считается тот, кто пробегает наибольшую дистанцию за 24, 48, 72 часа или шесть дней.