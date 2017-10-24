2 боксера из Азербайджана вышли в полуфинал чемпионата Европы

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В турецкой Анталье дан старт поединкам стадии 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по боксу.

Как сообщили Report из Федерации бокса Азербайджана, в первый день данного этапа 3 боксера из Азербайджана поднялись на ринг. Двое из них, вышедшие в полуфинал, как минимум обеспечили себе бронзу.

Так, в весовой категории до 81 кг Сурет Гараев сразился с Конрадом Кажмаркевичем из Польши. Встреча завершилась победой нашего боксера со счетом 5:0. В полуфинале Гараев померится силами с российским боксером Русланом Колесниковым.

Азербайджанский боксер в самой тяжелой весовой категории Мухаммед Абдуллаев (+91 кг) завершил вторую встречу в свою пользу. В четвертьфинале он одолел румынского боксера Эмануэля Микани. Так же как и в первой встрече, Абдуллаев нокаутировал своего соперника. Чтоб попасть в финал он сразится с хорватом Йосипом Билетичем.

В отличие от Гараева и Абдуллаева, Ниджат Гасанов не сумел преодолеть барьер четвертьфинала. В весовой категории до 69 кг он уступил ирландцу Габриэлю Доссену со счетом 0:5.

Стадия1/4 финала завершится завтра. Еще 4 боксера из Азербайджана померятся силами на этой стадии турнира.

Отметим, что полуфинальные поединки начнутся 27 октября.