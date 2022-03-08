YouTube заблокировал канал проармянского журналиста Владимира Соловьева

Видеохостинг YouTube во вторник, 8 марта, заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева 2Соловьев Live".

Видеохостинг YouTube во вторник, 8 марта, заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева "Соловьев Live".

Как передает Report, при попытке зайти на страницу программы появляется сообщение: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Также удален канал "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Напомним, что в своих передачах он занимал постоянно одностороннюю, явно выраженную проармянскую позицию.

В.Соловьев внесен в список санкций ряда стран, введенных в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" и началом военной операции в Украине.