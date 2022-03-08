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YouTube заблокировал канал проармянского журналиста Владимира Соловьева

YouTube заблокировал канал проармянского журналиста Владимира Соловьева Видеохостинг YouTube во вторник, 8 марта, заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева 2Соловьев Live".
ИКТ
8 марта 2022 г. 08:50
YouTube заблокировал канал проармянского журналиста Владимира Соловьева

Видеохостинг YouTube во вторник, 8 марта, заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева "Соловьев Live".

Как передает Report, при попытке зайти на страницу программы появляется сообщение: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Также удален канал "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Напомним, что в своих передачах он занимал постоянно одностороннюю, явно выраженную проармянскую позицию.

В.Соловьев внесен в список санкций ряда стран, введенных в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" и началом военной операции в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Yutub ermənipərəst aparıcı Vladimir Solovyovun kanalını bloklayıb

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