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В Минцифры назвали нецелесообразным ограничиваться пределами Баку в вопросе цифровизации

В Минцифры назвали нецелесообразным ограничиваться пределами Баку в вопросе цифровизации В Министерстве цифрового развития и транспорта назвали нецелесообразным ограничиваться пределами Баку в вопросе развития цифровизации.
ИКТ
1 декабря 2023 г. 17:26
В Минцифры назвали нецелесообразным ограничиваться пределами Баку в вопросе цифровизации

В Министерстве цифрового развития и транспорта назвали нецелесообразным ограничиваться пределами Баку в вопросе развития цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов на панельных дискуссиях на тему Digital Horizon: Charting the path forward во второй день инновационного саммита InMerge в Баку.

"В Азербайджане предприняты серьезные шаги для развития цифровизации. В этом сыграло роль не только представляемое мною ведомство, но и другие структуры. Мы взяли на себя обязательство до конца 2024 года обеспечить широкополосным доступом в интернет всю территорию Азербайджана. Пока мы достигли этого на 50-60%", - сказал он.

Байрамов отметил, что параллельно с этим реализуется и проект по развитию цифровых навыков населения: "Над его реализацией работают различные структуры. Учебные центры будут функционировать не только в Баку, но в регионах республики", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Rəqəmsallaşmada Bakı ilə məhdudlaşmaq yanlış addım olar"

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