В Минцифры назвали нецелесообразным ограничиваться пределами Баку в вопросе цифровизации

В Министерстве цифрового развития и транспорта назвали нецелесообразным ограничиваться пределами Баку в вопросе развития цифровизации.

В Министерстве цифрового развития и транспорта назвали нецелесообразным ограничиваться пределами Баку в вопросе развития цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра цифрового развития и транспорта Рашад Байрамов на панельных дискуссиях на тему Digital Horizon: Charting the path forward во второй день инновационного саммита InMerge в Баку.

"В Азербайджане предприняты серьезные шаги для развития цифровизации. В этом сыграло роль не только представляемое мною ведомство, но и другие структуры. Мы взяли на себя обязательство до конца 2024 года обеспечить широкополосным доступом в интернет всю территорию Азербайджана. Пока мы достигли этого на 50-60%", - сказал он.

Байрамов отметил, что параллельно с этим реализуется и проект по развитию цифровых навыков населения: "Над его реализацией работают различные структуры. Учебные центры будут функционировать не только в Баку, но в регионах республики", - отметил он.