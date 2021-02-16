В Еврокомиссию подали жалобу на TikTok

Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) подала жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на социальную сеть TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей.

Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) подала жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на социальную сеть TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации, опубликованном cегодня на ее сайте.

По мнению BEUC, соцсеть не обеспечивает защиту несовершеннолетних от опасного контента, а также вводит в заблуждение по нескольким вопросам. "TikTok не может защитить детей и подростков от скрытых угроз, рекламы и потенциально вредного контента на своей платформе. BEUC и ее члены выступают за всестороннее расследование политики и действий TikTok, чтобы обеспечить соблюдение прав потребителей в ЕС", - отмечается в документе.

Более того, организация считает несправедливой политику соцсети в области авторских прав на видео, которые записывают пользователи. "Условия авторского права столь же несправедливы, поскольку они дают TikTok безвозвратное право использовать, распространять и воспроизводить видео, опубликованные пользователями, без какого-либо вознаграждения", - подчеркивается в нем.