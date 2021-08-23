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SOCAR и AzerTelecom создают телеком-СП в Турции

SOCAR и AzerTelecom создают телеком-СП в Турции Дочернее предприятие SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Energy создает совместное предприятие в области телекоммуникаций. Ее партнером выступает AzerTelecom, "дочка" мобильного оператора Bakcell.
ИКТ
23 августа 2021 г. 19:06
SOCAR и AzerTelecom создают телеком-СП в Турции

Дочернее предприятие SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Energy создает совместное предприятие в области телекоммуникаций. Ее партнером выступает AzerTelecom, "дочка" мобильного оператора Bakcell.

Как сообщает Report со ссылкой на Антимонопольный орган Турции, они получили одобрение этого ведомства.

СП SOCAR и AzerTelecom получило название Trans Anadolu Fiber Taf Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.

Вдоль Транс Анатолийского газопровода (TANAP), построенного для доставки азербайджанского газа в Турцию и Европу, протянута также фибро-оптическая линия.

В Турции действует компания SOCAR Fiber, которая запустит линию с восточной части Турции от границы Грузии до границы с Грецией на западе, ее протяженность составит примерно 1 850 км.

"Этот проект очень важен для Турции, Азербайджана и остального региона, поскольку является новой стратегической инвестицией. После создания эта новая инфраструктура и предоставляемые ею услуги обеспечат большое преимущество телекоммуникационным компаниям в Турции и во всем регионе благодаря доступу к ее конкурентоспособной на мировом рынке скорости передачи данных", -указано на сайте SOCAR Fiber.

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Версия на английском языке "SOCAR Turkey Energy" and "Azertelecom" establish joint venture in Turkey 
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Turkey Enerji” və “Azertelecom” Türkiyədə birgə müəssisə yaradır

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