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Россия признает "электронную подпись" Азербайджана

Россия признает "электронную подпись" Азербайджана Была достигнута договоренность об улучшении национального законодательства в указанных сферах, в том числе укреплении сотрудничества в области подготовки кадров
ИКТ
19 мая 2021 г. 13:45
Россия признает электронную подпись Азербайджана

Находящийся с рабочим визитом в Москве министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максутом Шадаевым.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области облачных технологий, инфраструктуры открытых ключей для применения электронных подписей между двумя странами.

Была достигнута договоренность об улучшении национального законодательства в указанных сферах, в том числе укреплении сотрудничества в области подготовки кадров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanın "Elektron imza"sını tanıyacaq

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