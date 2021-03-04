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Раскрыта опасная уязвимость iPhone

Раскрыта опасная уязвимость iPhone Таким образом Apple хотела сократить количество телефонов iPhone, которые подвержены взлому из-за эксплойта
ИКТ
4 марта 2021 г. 17:11
Раскрыта опасная уязвимость iPhone

Американская компания Apple призвала пользователей своих гаджетов обновить смартфоны из-за найденной опасной уязвимости.

Как передает Report, об этом пишет ExtremeTech.

Издание напоминает, что в конце января текущего года компания уже рекомендовала пользователям своей экосистемы обновить прошивку iOS до актуальной версии.

Авторы статьи утверждают, что такое поведение для компании не является типичным.

Итак, в начале марта текущего 2021 года энтузиасты смогли выяснить, что таким образом Apple хотела сократить количество телефонов iPhone, которые подвержены взлому из-за эксплойта.

Речь идет об уязвимости CVE-2021-1782. Это слабое место ядра iOS.

С помощью бреши в системе вряд ли получится взломать смартфон удаленно, но наличие такой дыры открывает возможность для установки джейлбрейка. "Это не очень опасно, но делает ваш телефон менее защищенным", — отмечают авторы материала.

"Джейлбрейк позволяет вам установить на iPhone программное обеспечение по вашему выбору, чего Apple определенно не хочет", — отметили в статье.

Apple намерена поддерживать статус закрытой ОС с целью сохранения высокого уровня контроля над приложениями.

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Версия на азербайджанском языке "iPhone"ların təhlükəli cəhəti aşkarlandı

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