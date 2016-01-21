Президент Азербайджана встретился с вице-президентом компании Microsoft Corporation

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом компании Microsoft Corporation Сьюзан Хаузер.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что система информационно-коммуникационных технологий в Азербайджане успешно развивается, и эта область имеет большое значение. С удовлетворением было подчеркнуто, что компания Microsoft Corporation уделяет большое внимание этой сфере в Азербайджане. Была отмечена важная роль применения информационно-коммуникационных технологий в модернизации экономики Азербайджана и подчеркнуто, что с этой точки зрения приоритетными сферами являются образование, космическая промышленность. Также отмечалось, что в Азербайджане с применением информационно-коммуникационных технологий реализуются пилотные проекты в области сельского хозяйства.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества между Азербайджаном и компанией Microsoft Corporation.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также встретился в Давосе с президентом компании Procter and Gamble Europe Гэри Эдрю Кумбе.

На встрече была отмечена успешная деятельность компании Procter and Gamble Europe в Азербайджане. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и этой компанией.