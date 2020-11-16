Посредством WhatsApp осуществляются фишинговые кампании, нацеленные на преподавателей и студентов

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий зарегистрировала очередную фишинговую кампанию, осуществляемую при помощи WhatsApp.

Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий зарегистрировала очередную фишинговую кампанию, осуществляемую при помощи WhatsApp.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Очередная мишень фишинговой кампании, проводимой кибермошенниками, – это преподаватели и студенты. Так, в рассылаемых посредством WhatsApp спам-сообщениях под заголовком "Бесплатная поддержка ноутбуков 2020" сообщается о якобы предоставлении компьютерными компаниями бесплатных ноутбуков преподавателям и студентам.

Для получения бесплатного ноутбука пользователю предлагается, пройдя по ссылке, выбрать марку ноутбука, указав имя, фамилию и номер мобильного телефона.

А на следующем этапе от пользователя требуется отправить это сообщение 20 пользователям WhatsApp или 5 группам в списке контактов.

На последнем этапе пользователя просят загрузить приложение и дождаться ответа администратора в течение 24 часов.

Цель кибермошенников – собирая поддельные просмотры рекламы, легким способом зарабатывать деньги, заставить пользователей загружать сторонние приложения и перехватить личные данные.

Первый способ защитить себя от таких кибератак – с подозрением относиться к каждому полученному сообщению, не поддаваться обману, не реагировать мгновенно на заманчивые предложения и проверять достоверность информации с помощью различных средств связи.

Пользователей, получающих такие сообщения, просим не отвечать на них и, выбрав Report spam ("Сообщить о спаме"), пожаловаться на сообщения как на спам.