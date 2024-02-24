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Объем международных почтовых отправлений в Азербайджане сократился почти на 50%

Объем международных почтовых отправлений в Азербайджане сократился почти на 50% В январе 2024 года стоимость международных почтовых отправлений в Азербайджане составила 4 млн 796 тыс. долларов США, а объем - 19,9 тонны.
ИКТ
24 февраля 2024 г. 10:07
Объем международных почтовых отправлений в Азербайджане сократился почти на 50%

В январе 2024 года стоимость международных почтовых отправлений в Азербайджане составила 4 млн 796 тыс. долларов США, а объем - 19,9 тонны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 48,8% и 38,7% меньше соответственно, чем за аналогичный период 2023 года.

В прошлом месяце в Азербайджан из зарубежных стран было импортировано 19,5 тонн почтовых отправлений на сумму 4 млн 665 тыс. долларов США, что на 46,2% и 37,9% меньше соответственно, чем за аналогичный период 2023 года.

За отчетный период из Азербайджана за рубеж было экспортировано 0,43 тонны почтовых отправлений на сумму 130 тыс. долларов США, что на 2,4% и 62,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda beynəlxalq poçt göndərişlərinin həcmi 50 %-ə yaxın azalıb

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