Назначен пресс-секретарь Azintelekom

Мурад Ахмедов назначен на должность пресс-секретаря ООО Azintelekom при министерстве цифрового развития и транспорта.
Как сообщает Report, до назначения он занимал должность специалиста в отделе по связям с общественностью.
Кроме того, руководитель отдела по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью AzInTelekom Сафар Асланов назначен заведующим сектором по корпоративным коммуникациям ООО Aztelekom.
Отметим, что менеджер по связям с общественностью AzInTelekom, Службы электронной безопасности и Агентства инноваций и цифрового развития министерства Вюсаля Эйюбгызы неделю назад покинула занимаемую должность.