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Назначен пресс-секретарь Azintelekom

Назначен пресс-секретарь Azintelekom Мурад Ахмедов назначен на должность пресс-секретаря ООО Azintelekom при министерстве цифрового развития и транспорта.
ИКТ
13 апреля 2023 г. 15:54
Назначен пресс-секретарь Azintelekom

Мурад Ахмедов назначен на должность пресс-секретаря ООО Azintelekom при министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, до назначения он занимал должность специалиста в отделе по связям с общественностью.

Кроме того, руководитель отдела по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью AzInTelekom Сафар Асланов назначен заведующим сектором по корпоративным коммуникациям ООО Aztelekom.

Отметим, что менеджер по связям с общественностью AzInTelekom, Службы электронной безопасности и Агентства инноваций и цифрового развития министерства Вюсаля Эйюбгызы неделю назад покинула занимаемую должность.

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Версия на английском языке New spokesman appointed to AzInTelecom
Версия на азербайджанском языке “Azintelecom”a yeni mətbuat katibi təyin edilib

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