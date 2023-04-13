Назначен пресс-секретарь Azintelekom

Мурад Ахмедов назначен на должность пресс-секретаря ООО Azintelekom при министерстве цифрового развития и транспорта.

Мурад Ахмедов назначен на должность пресс-секретаря ООО Azintelekom при министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщает Report, до назначения он занимал должность специалиста в отделе по связям с общественностью.

Кроме того, руководитель отдела по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью AzInTelekom Сафар Асланов назначен заведующим сектором по корпоративным коммуникациям ООО Aztelekom.

Отметим, что менеджер по связям с общественностью AzInTelekom, Службы электронной безопасности и Агентства инноваций и цифрового развития министерства Вюсаля Эйюбгызы неделю назад покинула занимаемую должность.