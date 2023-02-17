На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер опорных сетей интернета

На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер опорных сетей (Backbone) интернета.
Как сообщил Report источник в правительстве, ведутся работы для передачи этих полномочий ООО "Азтелеком" при министерстве цифрового развития и транспорта.
В ответ на запрос Report в "Азтелеком" сообщили, что в настоящее время по данному вопросу рассматриваются возможности.
ООО "Азтелеком" предоставляет услуги связи индивидуальным и корпоративным клиентам, операторам связи и другим пользователям по всей стране.
В настоящее время в Азербайджане провайдерами опорных сетей (Backbone) интернета являются ООО Delta Telekom и ООО "Азертелеком".