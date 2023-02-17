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На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер опорных сетей интернета

На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер опорных сетей интернета На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер опорных сетей (Backbone) интернета.
ИКТ
17 февраля 2023 г. 13:12
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер опорных сетей интернета

На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер опорных сетей (Backbone) интернета.

Как сообщил Report источник в правительстве, ведутся работы для передачи этих полномочий ООО "Азтелеком" при министерстве цифрового развития и транспорта.

В ответ на запрос Report в "Азтелеком" сообщили, что в настоящее время по данному вопросу рассматриваются возможности.

ООО "Азтелеком" предоставляет услуги связи индивидуальным и корпоративным клиентам, операторам связи и другим пользователям по всей стране.

В настоящее время в Азербайджане провайдерами опорных сетей (Backbone) интернета являются ООО Delta Telekom и ООО "Азертелеком".

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Версия на английском языке 3rd Backbone provider to enter Azerbaijani internet market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan internet bazarına 3-cü “Backbone” provayderi gəlir

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