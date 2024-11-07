В рамках COP29 состоится саммит руководителей космических агентств

В рамках COP29 Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") проведет саммит руководителей космических агентств "Космические вызовы в борьбе с изменением климата".

В рамках COP29 Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") проведет саммит руководителей космических агентств "Космические вызовы в борьбе с изменением климата".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

В мероприятии примут участие высокопоставленные делегации 20 глобальных космических агентств, представители международных организаций, в том числе Управления по вопросам космического пространства ООН (UNOOSA), Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Международной астронавтической федерации, а также частного сектора.

Целью саммита является объединить глобальные космические агентства для борьбы с изменением климата с учетом возможностей космических технологий.