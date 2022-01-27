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Министерство: Идет подготовка к строительству международных аэропортов в Зангилане и Лачыне

Министерство: Идет подготовка к строительству международных аэропортов в Зангилане и Лачыне Министерство цифрового развития и транспорта взаимодействует с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию аэропортов Зангилан и
ИКТ
27 января 2022 г. 11:37
Министерство: Идет подготовка к строительству международных аэропортов в Зангилане и Лачыне

Министерство цифрового развития и транспорта взаимодействует с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию аэропортов в Зангилане и Лачыне.

Как сообщает Report, об этом заявила советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова.

"Начаты работы по прокладке первого участка железнодорожной ветки Барда-Агдам, а также проектированию ее второго участка, железных дорог Физули-Шуша и Горадиз-Агбенд. Подготовлены концептуальные проекты по Кяльбаджарской железной дороге, идут технико-экономические расчеты. Работы по строительству объектов инфраструктуры воздушного транспорта также продвигаются по графику. Открытие аэропорта Физули состоялось 26 октября прошлого года. Ведутся подготовительные работы к строительству международных аэропортов в Зангилане и Лачыне. Министерство взаимодействует с ИКАО и ИАТА", - сказала Бадалова.

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Версия на английском языке Ministry: Measures being taken to commission Zangilan, Lachin airports on time
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Zəngilan və Laçın aeroportlarının vaxtında istismara verilməsi üçün tədbirlər görülür"

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