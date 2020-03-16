Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Американская корпорация Microsoft раскрыла новые подробности своей консоли Xbox Series X, которая должна выйти в конце 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", у новой приставки будет собственный восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3,8 ГГц каждый, собственный графический процессор RDNA 2 производительностью 12 терафлопс и 52 вычислительных блока с частотой 1,825 ГГц каждый. Консоль включает в себя 16 ГБ ОЗУ GDDR6 с накопителем SSD NVME емкостью 1 ТБ.

Также будет возможность расширять объем памяти с помощью карт по 1 ТБ, которые вставляются в заднюю панель, будет поддержка жестких дисков USB 3.2. Microsoft утверждает, что общая производительность будет 60 кадров в секунду в формате 4K, с возможностью работы на 120 кадрах в секунду.

SSD-накопитель позволит владельцам Xbox Series X запускать сразу несколько игр и переключаться между ними, а также возобновлять игры после перезагрузки Series X, в том числе через несколько дней или недель.

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.