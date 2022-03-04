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Microsoft приостанавливает бизнес в России

Microsoft приостанавливает бизнес в России Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий в Украине.
ИКТ
4 марта 2022 г. 19:25
Microsoft приостанавливает бизнес в России

Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.

"Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируемся и работаем в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, а потому останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о санкциях", - говорится в заявлении.

Компания подчеркнула, что считает наиболее эффективным способом помощи Украине в сложившихся ситуациях "те конкретные шаги, которые принимаются в координации с правительствами" западных стран. "Мы намерены принимать дополнительные меры по мере развития данной ситуации", - отметили в Microsoft.

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