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Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink Компания SpaceX в четверг запустила ракету Falcon 9 с очередной группой микроспутников Starlink.
ИКТ
7 января 2022 г. 02:17
Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Компания SpaceX в четверг запустила ракету Falcon 9 с очередной группой микроспутников Starlink.

Как передает Report, трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 16:49 по местному времени (01:49, бакинское время, 7 января). В этот раз на низкую околоземную орбиту выведут 49 микроспутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при трех запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов США. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX уже вывела на орбиту более 1,9 тыс. спутников Starlink.

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