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İKTA: Информация, которую интернет-провайдеры распространяют о своих конкурентах, необоснованна

İKTA: Информация, которую интернет-провайдеры распространяют о своих конкурентах, необоснованна Поступают жалобы на распространение среди потребителей необоснованной информации о бизнес-деятельности некоторых интернет-провайдеров Азербайджана.
ИКТ
4 июля 2023 г. 11:12
İKTA: Информация, которую интернет-провайдеры распространяют о своих конкурентах, необоснованна

Поступают жалобы на распространение среди потребителей необоснованной информации о бизнес-деятельности некоторых интернет-провайдеров Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report рассказали в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (İKTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно заявлению регулирующего органа по телекоммуникационным и почтовым услугам, сотрудники некоторых участников рынка и лица, занимающиеся продажей услуг, в индивидуальном порядке встречаются с абонентами других провайдеров и сообщают ложную информацию о хозяйственной деятельности оказывающего им услуги провайдера, включая дискредитирующую информацию о якобы банкротстве, крупной задолженности и пр.

"Подавшие жалобы предполагают, что этим шагом указанные интернет-провайдеры преследуют цель привлечь абонента на свою сторону, побудив его отказаться от услуг конкурента. İKTA обеспокоена подобными злоупотреблениями на рынке и заявляет, что потребители могут уточнить достоверность этой информации у своего поставщика. При этом потребители могут ознакомиться с существующим списком интернет-провайдеров и самостоятельно проверить, действует провайдер или нет. Деятельность интернет-провайдеров без регистрации является нарушением закона "О телекоммуникациях", и такие случаи будут предотвращены в рамках закона", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İKTA: "İnternet provayderlərinin rəqibləri haqqında yaydığı məlumatlar əsassızdır"

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