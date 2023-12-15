Google: В Chrome добавят защиту от отслеживания данных о действиях пользователей

Компания Google объявила о начале тестирования новой функции в своем браузере Chrome, которая ограничит третьим лицам доступ к файлам cookie пользователей.

Компания Google объявила о начале тестирования новой функции в своем браузере Chrome, которая ограничит третьим лицам доступ к файлам cookie пользователей.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном блоге Google.

Cookie - это специальные файлы, которые позволяют веб-сайтам и рекламодателям идентифицировать отдельных пользователей сети интернет и отслеживать, на какие страницы те предпочитают заходить. В дальнейшем эту информацию можно использовать для настройки таргетированной рекламы.

Поисковый гигант намерен с 4 января 2024 года внедрить опцию под названием "Защита от отслеживания" для 1% пользователей Chrome по всему миру, которых выберут случайным образом.

"Если сайт не работает без сторонних файлов cookie и Chrome замечает, что у вас возникли проблемы (например, если вы обновляете страницу несколько раз), мы предложим вам возможность временно включить сторонние файлы cookie для этого веб-сайта", - говорится в сообщении.

Во второй половине следующего года компания планирует полностью избавиться от сторонних cookie-файлов.