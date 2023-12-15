О нас

Google: В Chrome добавят защиту от отслеживания данных о действиях пользователей

Google: В Chrome добавят защиту от отслеживания данных о действиях пользователей Компания Google объявила о начале тестирования новой функции в своем браузере Chrome, которая ограничит третьим лицам доступ к файлам cookie пользователей.
ИКТ
15 декабря 2023 г. 03:22
Google: В Chrome добавят защиту от отслеживания данных о действиях пользователей

Компания Google объявила о начале тестирования новой функции в своем браузере Chrome, которая ограничит третьим лицам доступ к файлам cookie пользователей.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном блоге Google.

Cookie - это специальные файлы, которые позволяют веб-сайтам и рекламодателям идентифицировать отдельных пользователей сети интернет и отслеживать, на какие страницы те предпочитают заходить. В дальнейшем эту информацию можно использовать для настройки таргетированной рекламы.

Поисковый гигант намерен с 4 января 2024 года внедрить опцию под названием "Защита от отслеживания" для 1% пользователей Chrome по всему миру, которых выберут случайным образом.

"Если сайт не работает без сторонних файлов cookie и Chrome замечает, что у вас возникли проблемы (например, если вы обновляете страницу несколько раз), мы предложим вам возможность временно включить сторонние файлы cookie для этого веб-сайта", - говорится в сообщении.

Во второй половине следующего года компания планирует полностью избавиться от сторонних cookie-файлов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Азербайджане 65 отечественных компаний стали резидентами вне технопарка
ФотоВ Азербайджане 65 отечественных компаний стали резидентами вне технопарка
14 декабря 2023 г. 18:30
Азерпочт предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества
"Азерпочт" предупреждает граждан об участившихся случаях кибермошенничества
14 декабря 2023 г. 13:30
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54
В этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы 11 базовых станций
ФотоВ этом году в Карабахе и Восточном Зангезуре полностью отремонтированы 11 базовых станций
13 декабря 2023 г. 15:20
США намерены принять самые решительные меры в отношении новых чипов из Китая
США намерены принять "самые решительные" меры в отношении новых чипов из Китая
12 декабря 2023 г. 14:43
Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд
Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд
12 декабря 2023 г. 10:58
Сотрудники Азеркосмоса выступили на мероприятии СOP28 
ФотоСотрудники "Азеркосмоса" выступили на мероприятии СOP28 
11 декабря 2023 г. 15:17
58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету
58% домохозяйств в Азербайджане имеют доступ к широкополосному интернету
11 декабря 2023 г. 11:38
Азербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по FM-радиовещанию
ФотоАзербайджан и Ирак подписали меморандум о взаимопонимании по FM-радиовещанию
8 декабря 2023 г. 13:28
Между Азербайджаном и Ираком подписан ряд документов
ФотоМежду Азербайджаном и Ираком подписан ряд документов
7 декабря 2023 г. 19:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi