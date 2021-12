Google, Intel и GM отказались от очного участия в международной выставке из-за COVID-19

Многие из ведущих мировых технологических компаний отказались от очного участия в крупнейшей международной выставке потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES, которая пройдет в Лас-Вегасе 5-8 января 2022 года.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом объявили Google и Waymo, входящие в холдинг Alphabet Inc., а также Intel Corp. и General Motors Co. (GM). Компании намерены участвовать в CES 2022 в цифровом формате и готовят виртуальные презентации.

Вслед за этим о своем решении объявила и Google.

Ранее на этой неделе об отказе от очного участия в CES 2022 объявили также Lenovo Group Ltd., Meta Platforms Inc. (материнская компания Facebook), Twitter Inc., Amazon.com Inc. и AT&T Inc.

Несмотря на это, мероприятие состоится, заявил президент Ассоциации потребительской электроники США Гэри Шапиро. По его словам, более 2 тыс. компаний по-прежнему намерены принять участие в CES 2022 в очном формате, а число посетителей, по оценкам организаторов, составит 50-75 тыс. человек. В прошлом году CES прошла полностью в онлайн-режиме.