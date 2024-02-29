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Экспортные доходы Азеркосмоса снизились на 22%

Экспортные доходы Азеркосмоса снизились на 22% Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") в январе экспортировало в 42 страны спутниковые телекоммуникационные услуги на 1,4 млн долларов США, что на 22,2% меньше в годовом выражении.
ИКТ
29 февраля 2024 г. 12:02
Экспортные доходы Азеркосмоса снизились на 22%

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") в январе экспортировало в 42 страны спутниковые телекоммуникационные услуги на 1,4 млн долларов США, что на 22,2% меньше в годовом выражении.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период выручка "Азеркосмоса" от экспорта услуг составила 75% от его общих доходов.

В пятерку лидеров экспорта услуг спутниковой связи за отчетный период вошли Великобритания (367,3 тыс. долларов), Люксембург (335,3 тыс. долларов), ОАЭ (74,2 тыс. долларов), Германия (71 тыс. долларов) и Пакистан (69,5 тыс. долларов).

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Версия на английском языке Export earnings of Azerbaijan’s Azercosmos down by 22%
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 22 % azalıb

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