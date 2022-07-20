Azərkosmos подписал соглашение о сотрудничестве с итальянской компанией Leaf Space

Между Azərkosmos и итальянским поставщиком услуг по наземному управлению Leaf Space подписано долгосрочное коммерческое соглашение. Согласно контракту, наземная станция, установленная в Главном центре наземного спутникового управления Azərkosmos, позволит

Между Azərkosmos и итальянским поставщиком услуг по наземному управлению Leaf Space подписано долгосрочное коммерческое соглашение. Согласно контракту, наземная станция, установленная в Главном центре наземного спутникового управления Azərkosmos, позволит компании Leaf Space получать информацию с различных спутников, проходящих над Азербайджаном.

Современная 3,7-метровая антенная система с диапазоном S/X, установленная на наземной станции, обеспечит широкий спектр решений для обработки, передачи критической информации, поступающей с различных спутников, телеметрии и контроля между спутниковыми сетями, а также для мониторинга аппаратов в космосе.

"Антенна, установленная в Азербайджане для расширения нашей глобальной сети наземных станций, увеличит охват наших услуг, и мы рады партнерству с Azərkosmos", - сказала генеральный директор и соучредитель Leaf Space Джоната Пуглия.

"Сотрудничество между Azərkosmos и Leaf Space - важный шаг для устойчивого развития нашей совместной деятельности, связанной с космосом. Это, в свою очередь, свидетельствует об успешном стратегическом партнерстве Азербайджана и Италии", - отметил зампредседателя Azərkosmos Фуад Асланов.