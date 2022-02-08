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Азербайджанские студенты создадут модели спутников

Азербайджанские студенты создадут модели спутников В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», которое пройдет в Баку 26-29 мая этого года, продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование» (CANSAT) для студентов.
ИКТ
8 февраля 2022 г. 15:40
Азербайджанские студенты создадут модели спутников

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», которое пройдет в Баку 26-29 мая этого года, продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование» (CANSAT) для студентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Конкурс «Любительское спутниковое моделирование» (CANSAT) направлен на предоставление студентам новых теоретических и практических знаний в области космоса, особенно на подготовку местных специалистов в области спутникового моделирования и управления.

Конкурс будет стимулировать базовые знания учащихся в области механики, электроники и программирования. Кроме того, студенты смогут значительно улучшить свои навыки работы в команде, презентации и планирования.

По условиям конкурса студенты должны сформировать команду и участвовать в конкурсе. Также каждая команда должна подготовить небольшую модель спутника и представить ее на конкурс. После запуска, модель спутника должна выполнять функцию сбора необходимых данных с датчиков до приземления. Спутник должен иметь возможность выполнять поставленную задачу, отправляя эту информацию в виде телеметрического пакета на соответствующий интерфейс. Миссия означает, что спутник, который разработают студенты, будет определять разнос автономно после отключения от носителя, а в случае успешного разъединения, записывать видеоизображение земной поверхности и сохранять его на внутреннюю карту памяти.

Команды студентов смогут принять участие в конкурсе на призовой фонд, представляющий категорию В, состоящую из I места - 6000 манатов, II места - 4000 манатов, III места - 2000 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijani young people to develop satellite model
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gənclər peyk modeli hazırlayacaq

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