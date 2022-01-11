Астрономы обнаружили новую экзопланету

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой экзопланеты массой около половины Юпитера, обращающейся вокруг красного карлика - небольшой звезды спектрального класса М. Эта планета получила обозначение OGLE-2014-BLG-0319Lb, так как ее прис

Международная группа астрономов сообщила об обнаружении новой экзопланеты массой около половины Юпитера, обращающейся вокруг красного карлика - небольшой звезды спектрального класса М. Эта планета получила обозначение OGLE-2014-BLG-0319Lb, так как ее присутствие было выявлено при анализе давнего события микролинзирования OGLE-2014-BLG-0319, о котором было объявлено 21 марта 2014 года коллаборацией Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE).

Как передает Report, соответствующая статья опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org .

События гравитационного микролинзирования регистрируются тогда, когда компактный гравитирующий объект вроде звезды или планеты оказывается на пути луча более отдаленного источника света и наблюдается кратковременное увеличение его яркости. Этот метод чувствителен к массе объектов, а не к их светимости, что и позволяет астрономам открывать небесные тела, которые излучают мало света или вообще не излучают его.

Группа астрономов под руководством Соты Миядзаки из Осакского университета в Японии тщательно проанализировала событие микролинзирования 2014 года и сумела выявить сигнал, указывающий на присутствие объекта планетной массы. Как правило, такие сигналы в событиях микролинзирования проявляются как кратковременные аномальные отклонения от типичных кривых блеска светового источника. Интерпретация этих наблюдений довольно сложна и зависит от выбранной модели. "В этой статье мы анализируем событие микролинзирования OGLE-2014-BLG-0319, которое позволяет рассматривать три разные возможные интерпретации сигнала от планеты и, соответственно, можно выбрать различные соотношения ее массы", - пишут авторы исследования.

Тщательно проанализировав все три возможные модели, ученые остановились на самом правдоподобном варианте: новооткрытая планета, по их мнению, имеет массу 0,49 юпитерианской и вращается на расстоянии 3,49 а.е. от своей родительской звезды. Звезда, скорее всего, является карликом класса M с массой около 0,47 массы Солнца. Эта система расположена возле галактического балджа (сфероидальной выпуклости Млечного Пути), примерно в 25 200 световых годах от Земли.