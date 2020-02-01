​Apple закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

Компания Apple до 9 февраля закрывает все свои магазины на территории материкового Китая в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как передает Report cо ссылкой на РИА "Новости", это следует из заявления компании.

При попытке найти магазин на официальном китайском сайте Apple выводится сообщение: "В связи с ситуацией в области общественного здравоохранения и профилактическими мерами, магазины Apple начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля временно закрываются".

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в субботу превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 жителей.