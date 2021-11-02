Apple резко сократила производство iPad

Компания Apple резко сократила производство планшетов iPad для достаточного обеспечения микросхемами моделей новых смартфонов iPhone 13.

Компания Apple резко сократила производство планшетов iPad для достаточного обеспечения микросхемами моделей новых смартфонов iPhone 13.

Как передает Report, об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.

"Apple резко сократила производство iPad, чтобы выделить больше компонентов для iPhone 13. Это признак того, что глобальный кризис поставок чипов ударил по компании даже сильнее, чем это указывалось ранее", — сообщили Nikkei Asia люди, знакомые с вопросом.

По словам источников, производство iPad снизилось вдвое по сравнению с первоначальными планами Apple за последние два месяца. Кроме того, детали, предназначенные для старых моделей iPhone, также переносятся на производство iPhone 13.

Модели iPad и iPhone имеют ряд общих компонентов, включая как основные, так и периферийные микросхемы. Это позволяет Apple в определенных случаях перераспределять расходные материалы между разными устройствами.

Газета отмечает, что это не первый раз, когда Apple отдает предпочтение iPhone по сравнению с iPad. В прошлом году он перераспределил некоторые части iPad на iPhone 12, чтобы защитить свой самый знаковый продукт от проблем в цепочках поставок во время ковида.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. Компания представила iPhone 13, свой очередной новый смартфон, 14 сентября. Новые iPhone получили батарею увеличенной ёмкости и модернизацию экрана.