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Apple откажется от сим-карты в iPhone-15

Apple откажется от сим-карты в iPhone-15 В 2023 году Apple выпустит первый смартфон без разъема для сим-карты.
ИКТ
27 декабря 2021 г. 15:42
Apple откажется от сим-карты в iPhone-15

В 2023 году Apple выпустит первый смартфон без разъема для сим-карты.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его заменит eSIM — технология, которая позволяет записать на телефон один или несколько номеров без привязки к физическому носителю.

По информации инсайдеров, американская компания может отказаться от классических сим-карт уже к сентябрю 2022 года, к выходу iPhone 14.

При этом нововведение будет касаться как новых iPhone 14, так и актуальных iPhone 13.

Специалисты полагают, что отказ от разъема для сим-карт позволит освободить место в смартфоне под дополнительное оборудование. В компании считают, что для перехода уже наступило время, так как технология eSIM поддерживается в большинстве регионов мира и всех смартфонах Apple, выпущенных за последние несколько лет.

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