Выживший в авиакатастрофе с командой "Шапекоэнсе" уцелел в смертельном ДТП

Боливийский механик Эрвин Тумири Чоке, который был одним из двух выживших членов экипажа при крушении самолета с командой "Шапекоэнсе", попал в страшное ДТП, но снова сумел уцелеть.

Боливийский механик Эрвин Тумири Чоке, который был одним из двух выживших членов экипажа при крушении самолета с командой "Шапекоэнсе", попал в страшное ДТП, но снова сумел уцелеть.

Как сообщает Report, во вторник Эрвин из города Кочабамба направлялся на работу в город Чиморе на автобусе, который упал с высоты 150 метров. По предварительным данным, погиб 21 человек из 45 пребывавших в салоне. Полиция не исключает новые жертвы, поиски тел продолжаются.

Тумири отделался травмами коленей и царапиной на спине. Его состояние стабильное.

В 2016 году при крушении самолета с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" выжило 6 человек из 77. Эрвин тогда порезал руку и подбородок и провел в госпитале лишь несколько дней.