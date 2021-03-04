О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выживший в авиакатастрофе с командой "Шапекоэнсе" уцелел в смертельном ДТП

Выживший в авиакатастрофе с командой "Шапекоэнсе" уцелел в смертельном ДТП Боливийский механик Эрвин Тумири Чоке, который был одним из двух выживших членов экипажа при крушении самолета с командой "Шапекоэнсе", попал в страшное ДТП, но снова сумел уцелеть.
Футбол
4 марта 2021 г. 18:25
Выживший в авиакатастрофе с командой Шапекоэнсе уцелел в смертельном ДТП

Боливийский механик Эрвин Тумири Чоке, который был одним из двух выживших членов экипажа при крушении самолета с командой "Шапекоэнсе", попал в страшное ДТП, но снова сумел уцелеть.

Как сообщает Report, во вторник Эрвин из города Кочабамба направлялся на работу в город Чиморе на автобусе, который упал с высоты 150 метров. По предварительным данным, погиб 21 человек из 45 пребывавших в салоне. Полиция не исключает новые жертвы, поиски тел продолжаются.

Тумири отделался травмами коленей и царапиной на спине. Его состояние стабильное.

В 2016 году при крушении самолета с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" выжило 6 человек из 77. Эрвин тогда порезал руку и подбородок и провел в госпитале лишь несколько дней.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ekipaj üzvü təyyarədən sonra daha bir ölümcül qəzadan sağ çıxdı

Новости партнеров

Самое важное

Сегодня состоится внеочередной съезд партии Ени Азербайджан
Сегодня состоится внеочередной съезд партии "Ени Азербайджан"
5 марта 2021 г. 00:31
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС
4 марта 2021 г. 17:46
Азербайджанские и турецкие военные проведут совместные учения
ФотоАзербайджанские и турецкие военные проведут совместные учения
4 марта 2021 г. 14:15
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией
Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией
4 марта 2021 г. 11:17
Сафар Мехдиев: Госкомтаможня выполнила бюджетное обязательство на 115%
Сафар Мехдиев: Госкомтаможня выполнила бюджетное обязательство на 115%
3 марта 2021 г. 15:38
Нельзя! - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
"Нельзя!" - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
3 марта 2021 г. 11:26
Началась вакцинация сотрудников МЧС Азербайджана
ФотоНачалась вакцинация сотрудников МЧС Азербайджана
3 марта 2021 г. 10:09
Глава генштаба Пакистана находится с официальным визитом в Азербайджане
Глава генштаба Пакистана находится с официальным визитом в Азербайджане
3 марта 2021 г. 09:58
Определены срочные надбавки к должностным окладам военнослужащих
Определены срочные надбавки к должностным окладам военнослужащих
2 марта 2021 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi