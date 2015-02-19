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    ​Выдвинута очередная кандидатура на членство в Исполнительном комитете АФФА

    Эльмар Гасымов подал в отставку из членства ИК из-за напряженности рабочего графика

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ На должность, оставшуюся вакантной после отставки Эльмара Гасымова из Исполнительного комитета АФФА, выдвинута кандидатура Фирудина Гурбанова.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, в письме, адресованном руководству АФФА, Э.Гасымов заявил о намерении подать в отставку из членства Исполнительного комитета из-за напряженности рабочего графика.

    До этого Профессиональная футбольная лига выдвинула кандидатуру Вагифа Садыгова на членство в ИК АФФА. Выборы пройдут на предстоящей 6 марта 2015 года очередной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

    Отметим, что согласно Уставу АФФА, Общественное объединение Общественных футбольных организаций представлено в Исполнительном комитете двумя лицами.

    Напомним, что Ф.Гурбанов является заместителем министра образования.  

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