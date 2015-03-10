​Возобновляются матчи Лиги чемпионов УЕФА

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Двумя матчами сегодня начнется серия повторных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, сегодня и в среду, 11 марта в Лиге чемпионов будут сыграны четыре матча.

Предлагаем вашему вниманию расписание всех матчей этой стадии турнира. В скобках указаны результаты первых игр. Напомним, все матчи начинаются в 23:45 по бакинскому времени.

Сегодня:

"Реал Мадрид" (Испания) – "Шальке-04" (Германия) (2:0)

"Порто" (Португалия) - "Базель" (Швейцария) (1:1)

Среда, 11 марта

"Челси" (Англия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция) (1:1)

"Бавария" Мюнхен (Германия) – "Шахтер" Донецк (Украина) (0:0)

Вторник, 17 марта

"Монако" (Франция) – "Арсенал" (Англия) (3:1)

"Атлетико Мадрид" (Испания) – "Байер Леверкузен" (Германия) (0:1)

Среда, 18 марта

"Барселона" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия) (2:1)

"Боруссия Дортмунд" (Германия) – "Ювентус" (Италия) (1:2)