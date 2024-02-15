В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, еще девять ранены

В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, еще девять ранены

Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс".

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