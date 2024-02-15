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В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, еще девять ранены

В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, еще девять ранены Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс".
Футбол
15 февраля 2024 г. 02:14
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, еще девять ранены

Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс".

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.

"Один человек погиб, девять ранены после парада в Канзас-сити", - отмечает телеканал.

Так, на праздновании в среду ожидалось около 1 миллиона посетителей, правопорядок должны были обеспечить 600 сотрудников правоохранительных органов.

Финальный матч NFL по американскому футболу, в котором "Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 25:22, прошел в воскресенье в Парадайсе (штат Невада).

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