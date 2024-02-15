В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, еще девять ранены

Один человек погиб, девять ранены из-за стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити Чифс".
Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.
"Один человек погиб, девять ранены после парада в Канзас-сити", - отмечает телеканал.
Так, на праздновании в среду ожидалось около 1 миллиона посетителей, правопорядок должны были обеспечить 600 сотрудников правоохранительных органов.
Финальный матч NFL по американскому футболу, в котором "Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско Форти Найнерс" со счетом 25:22, прошел в воскресенье в Парадайсе (штат Невада).