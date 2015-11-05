​В матче чемпионата России по мини-футболу игрок азербайджанской национальности ударил судью по лицу

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В выездном матче против "Кургана" в высшей лиге чемпионата России по мини-футболу в дивизионе "Западная Сибирь" футболист "Виража" азербайджанской национальности Сархан Микаилов ударил судью.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В информации отмечается, что судья наказал С.Микаилова за нарушение правил. Однако футболисту это не понравилось и он кинул в судью мяч. Судья незамедлительно показал игроку красную карточку, а С.Микаилов тут же нанес тому прямой удар в лицо.