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В Китае будет ограничена зарплата легионеров

В Китае будет ограничена зарплата легионеров Руководство китайской Суперлиги приняло решение ввести ограничения в вопросе заработных плат легионеров, чтобы повысить уровень собственной национальной сборной.
Футбол
17 декабря 2020 г. 00:20
В Китае будет ограничена зарплата легионеров

Руководство китайской Суперлиги приняло решение ввести ограничения в вопросе заработных плат легионеров, чтобы повысить уровень собственной национальной сборной.

Как передает Report, об этом сообщает BBC Sport.

По информации источника, с 1 января 2021 года иностранный футболист, находящийся на контракте у клуба из Китая, сможет получать не более трех миллионов евро в год. Максимальная зарплата местных игроков, имеющих китайское гражданство, составит примерно 630 тысяч евро в год.

Команды, которые будут нарушать вышеуказанные лимиты, будут наказываться вплоть до снятия 24 очков в турнирной таблице. Также могут запретить участие в соревнованиях тем футболистам, оклад которых будет превышать утвержденный потолок зарплат.

"Расходы клубов китайской Суперлиги (CSL) примерно в 10 раз больше, чем у южнокорейской K-Лиги, и в три раза превышает расходы японской J-Лиги. Но наша национальная команда сильно отстает", - сказал президент CFA Чен Сюань.

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Версия на азербайджанском языке Çində legioner futbolçuların maaşına limit qoyulacaq

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