В Баку приедут игроки "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"

Определился состав сборной Англии по футболу U-21 на матчи со сборной Азербайджана и Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Определился состав сборной Англии по футболу U-21 на матчи со сборной Азербайджана и Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Report, главный тренер Ли Карсли разослал приглашение на предстоящие официальные матчи 24 футболистам.

Среди игроков, которые приедут в Баку, футболисты "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтеда" и "Ювентуса".

Отметим, что сборная Англии 22 марта сыграет в Баку со сборной Азербайджана, а через четыре дня примет команду Люксембурга в Болтоне.