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В Баку приедут игроки "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" 

В Баку приедут игроки "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"  Определился состав сборной Англии по футболу U-21 на матчи со сборной Азербайджана и Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.
Футбол
16 марта 2024 г. 15:38
В Баку приедут игроки Манчестер Сити и Ливерпуля 

Определился состав сборной Англии по футболу U-21 на матчи со сборной Азербайджана и Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Report, главный тренер Ли Карсли разослал приглашение на предстоящие официальные матчи 24 футболистам.

Среди игроков, которые приедут в Баку, футболисты "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси", "Манчестер Юнайтеда" и "Ювентуса".

Отметим, что сборная Англии 22 марта сыграет в Баку со сборной Азербайджана, а через четыре дня примет команду Люксембурга в Болтоне.

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Версия на азербайджанском языке “Mançester Siti” və “Liverpul”un futbolçuları Azərbaycanla oyun üçün Bakıya gələcəklər

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